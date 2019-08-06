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Полузащитник сборной России по футболу и «Монако» Александр Головин заявил, что его партнёры по команде не хотят играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за непогоды.

Партнёры по команде спрашивают (об РПЛ. — News.ru), интересуются, но 90 процентов отказываются (переезжать. — News.ru) из-за погоды, — сказал Головин ТАСС. «Монако», выступающий в чемпионате Франции, не намерен продавать...