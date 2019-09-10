https://static.news.ru/photo/0e65892c-d3b8-11e9-baa9-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своей команды в минувших отборочных матчах чемпионата Европы-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

Мы изначально на первом собрании обозначили, как нам действовать, и решили поставленную задачу, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению наставника российской сборной, команда Казахстана сильно изменилась после первого очного матча в группе. Тогда россияне обыграли соперника со счётом 4:0. Черчесов считает, что последние два матча команды и сентябрьский сбор определили, какому курсу в дальнейшем будет придерживаться российская команда.



В квалификации Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе с 15 очками.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как он относится к возможному совмещению постов Станиславом Черчесовым в клубе и сборной России, писал News.ru.