https://static.news.ru/photo/e4f6cd38-d3aa-11e9-a3d8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как он относится к возможному совмещению постов Станиславом Черчесовым в клубе и сборной России.
Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник, — цитирует Дюкова «Чемпионат».
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством россияне смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. Сообщалось, что Черчесов может возглавить московский «Спартак» после Евро-2020.
В квалификации Евро-2020 национальная команда занимает второе место в группе с 15 очками.
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