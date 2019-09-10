Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель «Урала» Григорий Иванов отметил, что его клуб может рассмотреть заключение контрактов с Павлов Мамаевым и Александром Кокориным, если футболисты согласятся на низкие зарплаты.

Мы готовы и Кокорину, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты, — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс». Функционер назвал Кокорина и...