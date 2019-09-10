Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как он относится к возможному совмещению постов Станиславом Черчесовым в клубе и сборной России.

Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник, — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством россияне смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. Сообщалось, что Черчесов может возглавить московский «Спартак» после Евро-2020.

В квалификации Евро-2020 национальная команда занимает второе место в группе с 15 очками.

Дзюба обратился к болельщикам после победы над Казахстаном, писал News.ru.

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