https://static.news.ru/photo/c26425f8-e8f0-11e9-80d8-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Чечесов сказал, что новый тренер московского «Спартака» должен приносить результат.

Главное, чтобы он [будущий главный тренер «Спартака»] давал результат. Нужно, чтобы игроки были готовы во всех отношениях, — заявил Станислав Черчесов журналистам, слова которого приводит РИА Новости.

Черчесов отметил, что в сборной принимают решения, отталкиваясь от клубных вопросов.

Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев рассказал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил и лично сказал ему о приглашении в национальную команду, писал News.ru.