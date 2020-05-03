Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

https://static.news.ru/photo/40e04668-8d07-11ea-ae4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может быть доигран в Австралии.

Футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству АПЛ доиграть чемпионат в австралийском городе Перт, который не сильно пострадал от пандемии и является достаточно безопасным местом. Уильямс считает, что это гарантирует более комфортные условия для игроков. Несколько английских клубов уже выразили заинтересованность в данном предложении, сообщает The Sun.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство команд, выступающих в Английской премьер-лиге, в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции обсудит планы по завершению текущего сезона в июне. Футбол в страну может вернуться 8 июня, тогда команды успеют сыграть оставшиеся матчи до конца июля, писал NEWS.ru.