АПЛ может возобновить сезон 8 июня без болельщиков на стадионах

https://static.news.ru/photo/82707f50-8918-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство команд, выступающих в Английской премьер-лиге, в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции обсудит планы по завершению текущего сезона в июне.

Футбол в страну может вернуться 8 июня, тогда команды успеют сыграть оставшиеся матчи до конца июля. Уточняется, что матчи будут проходить без болельщиков на стадионах, а футболисты и персонал пройдут обязательное тестирование на коронавирус, сообщает The Goal.

Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден рассказал, что работает с клубами над возобновлением сезона в следующем месяце.

Я лично провел переговоры с Премьер-лигой с целью скорейшего начала процесса возобновления сезона. Но, конечно, такие шаги должны соответствовать рекомендациям общественного здравоохранения, — сказал Дауден изданию.

Исходя из предложенного графика, команды должны приступить к полноценным тренировкам с 18 мая.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за распространения инфекции коронавируса.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, ранее писал NEWS.ru.