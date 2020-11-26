Чемпион мира по боксу признался, что испытал шок от смерти Марадоны

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Шестикратный чемпион России и чемпион мира по боксу в любителях Андрей Замковой прокомментировал новость о смерти экс-футболиста «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадоны.

Я был очень шокирован этой новостью, очень жалко, Диего — один из лучших в истории. Я вообще люблю смотреть футбол, видел голы Марадоны. Это огромная потеря для всего мирового футбола и спорта в целом, — сказал Замковой в интервью NEWS.ru.

Марадона умер 25 ноября. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. На родине футболиста, в Аргентине, после его смерти объявили трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, церемония прощания с Марадоной состоится в резиденции президента Аргентины. Власти не исключают, что траурное мероприятие будет проходить в течение нескольких дней.