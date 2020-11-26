Шестикратный чемпион: Джонс лучше двигается и перебоксирует Тайсона

Олимпийский бокс отстаёт по популярности от профессионального, но забывать про него не следует. Многократный чемпион России, чемпион мира Андрей Замковой в интервью NEWS.ru прокомментировал смерть Диего Марадоны, назвал фаворита боя Майк Тайсон — Рой Джонс и поделился ожиданиями от чемпионата России по боксу, который стартует в Оренбурге 27 ноября.

— Начинать приходится с тяжёлой темы: вчера умер Диего Марадона. Как вы отреагировали на эту новость?

— Я был очень шокирован этой новостью, очень жалко, Диего — один из лучших в истории. Я вообще люблю смотреть футбол, видел голы Марадоны. Это огромная потеря для всего мирового футбола и спорта в целом.

— Что думаете о бое Майк Тайсон — Рой Джонс, который пройдёт в эти выходные? Это настоящий конкурентный спорт или больше шоу?

— Конечно, шоу. Из этого делают шоу, но интерес к событию всё равно большой. Я буду больше болеть за Джонса, хотя и на Тайсона я смотрел в детстве. Его недавняя тренировка впечатлила, Майк не растерял скорость, но сможет ли он восемь раундов так держаться — это большой вопрос. А Джонс на ногах быстрее, он сможет передвигаться по рингу и перебоксировать Майка. Думаю, он фаворит.

Майк Тайсон (1988 год) imago sportfotodienst/Global Look Press

— Вы за Джонса, потому что у него российский паспорт?

— Нет, я и забыл даже об этом! Просто его стиль мне всегда нравился больше.

— Кто был бы фаворитом, если бы они подрались в 1999-м?

— Тайсон был бы фаворитом в первую очередь из-за веса и мощи, хотя Джонс на ногах и тогда мог бы выстоять.

— Завтра в Оренбурге стартует чемпионат России. Каким он будет для вас по счёту?

— Десятым, юбилейным.

— Есть какое-то отличие в настрое на этот турнир от всех остальных?

— Настрой у меня всегда один — боевой, я нацелен всегда только на золото. Но я давно не боксировал, в прошлый раз выходил на ринг семь месяцев назад — когда выступал на олимпийском отборочном турнире в Лондоне. Так что думаю, что в этот раз будет тяжеловато. Но я готов к трудностям.

— Вы — шестикратный победитель чемпионата России. Что вас мотивирует в очередной раз принимать участие в этом турнире? Казалось бы, доказывать абсолютно нечего.

— Олимпийская медаль. Чемпионат России даёт право участия в квалификации на Играх. Это помогает, мотивирует.

— Какова сейчас схема попадания на Олимпиаду? Что надо сделать, чтобы там оказаться?

— Сначала выиграть чемпионат России, это даст право участия в квалификационном турнире. На нём надо выйти как минимум в четвертьфинал и проиграть там финалисту. Всего олимпийских лицензий в нашем весе шесть. То есть полуфинал гарантирует попадание.

— Когда и где пройдёт этот отборочный турнир?

— Насколько я знаю, снова в Лондоне, в марте. Но сейчас пошли слухи, что его могут перенести на более поздний срок. Пока никто ничего точно не знает.

— Что вам известно про предстоящие Игры и бокс на них?

— Нет гарантий, что они состоятся, конечно. Но министр спорта Японии уверял, что проведут в 2021 году.

— Как отмена Игр в 2020 году повлияла на ваш настрой?

— Конечно, я расстроился. Да все расстроились, потому что подготовка прошла серьёзная, мы хорошо поработали, были готовы к Олимпиаде. Это было реальное разочарование. Сейчас бы Игры уже прошли, а так мы остаёмся в подвешенном состоянии. Но что сделаешь, от нас ничего не зависит.

— Когда, по вашему мнению, кончится пандемия и мир вернётся к такой жизни, которая была до 2020 года?

— Надеюсь, до начала лета 2021 года.

— Каковы преимущества олимпийского бокса над профессиональным?

— Возможность участвовать в Олимпиаде, конечно. Это главный и ключевой момент. А в профи главный плюс в том, что ты знаешь соперника заранее, под него готовишься, пытаешься увидеть его ошибки, над ними работаешь. А в любителях есть 30 человек, и ты зачастую до последнего момента не знаешь, с кем будешь драться.

— Почему вы так и не перешли в профи?

— Не было достаточно хороших предложений, чтобы можно было спокойно уйти. Я, конечно, по-прежнему открыт для этого варианта. После Олимпиады с удовольствием перейду в профи, если будут предложения.

— Был ли такой момент, когда вы всерьёз задумывались о профессионалах? Или были близки к этому?

— Ни разу не было такого. Хотя я боксировал по IPB (полупрофессиональная лига. — NEWS.ru), мне нравилось, но окончательно уходить в профи пока не собирался. Варианта не было.