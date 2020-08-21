Бывший игрок «Спартака» перейдёт в «Сочи» в обмен на игрока сборной России

https://static.news.ru/photo/453e0baa-e482-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Ивелин Попов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Играющий за «Ростов» экс-футболист московского «Спартака» Ивелин Попов перейдёт в «Сочи» в обмен на форварда сборной России Дмитрия Полоза.

Данную информацию в своём Telegram-канале обнародовал журналист Максим Алланазаров. Также об этом сообщил портал «РБ-Спорт».

Ни один из клубов пока не дал официального ответа по поводу возможного обмена футболистами. Однако «Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» намекнул на переход в свои ряды Полоза. Во-первых, на странице команды появился пост с фотографиями нескольких голкиперов — Дави Руфа, Яспера Силессена, Йеруна Зута, Свена Ульрайха и Томаша Коубека. Снимок сопровождён подписью: «Как думаете, почему эти ребята грустят?». Ответом может служить тот факт, что всем этим вратарям Полоз забивал в еврокубках.

Кроме того, «Ростов» опубликовал ещё один пост с намёком, в котором написано: «В гостях хорошо, а дома лучше». Дело в том, что Полоз уже выступал за ростовскую команду. Он играл в составе клуба, который сейчас тренирует Валерий Карпин, с 2012 по 2017 год. За национальную сборную футболист провёл 19 встреч и отметился тремя голами.

Попов, ставший в качестве игрока «Спартака» чемпионом страны в 2017 году, в прошлом сезоне сыграл за «Ростов» в 25 матчах. На его счету две результативные передачи и пять голов.

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