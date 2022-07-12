Бывший игрок «Рубина» оценил вероятность перехода Дзюбы в команду Бывший игрок «Рубина» Федоров оценил вероятность перехода Дзюбы в команду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

Бывший игрок «Рубина» и экс-тренер клуба «Локомотив-Казанка» Андрей Федоров прокомментировал прибытие Артема Дзюбы в расположение казанского клуба. Как сообщал «СЭ», форвард сейчас тренируется с командой Леонида Слуцкого, которая в новом сезоне выступил в Первой лиге (ФНЛ).

Думаю, что он принял решение просто поддерживать хорошую форму, пока не найдет себе клуб, и обратился к тренеру, с которым хорошо общается. Уверен, что он не останется в Первой лиге на 200%, просто чтобы поиграть. Тогда он потеряет шанс на какой-то контракт в хорошем клубе, — сказал Федоров Metaratings.ru.

По мнению специалиста, Дзюба мог бы пригодиться любой команде РПЛ, которая строит игру через длинные передачи, так как самые сильные стороны 33-летнего форварда — умение цепляться за мячи и хорошая результативность.

О том, что Дзюба прибыл в «Рубин», стало известно во вторник, 12 июля. Форвард в мае покинул «Зенит» и сейчас находится в статусе свободного агента.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей.