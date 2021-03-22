Бывший игрок ЦСКА выступил против Олича и назвал своего кандидата

https://static.news.ru/photo/00fa494c-8b15-11eb-91b4-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кузнецов Фото: pfc_cska/vk.com

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «армейского» клуба. Команду в ближайшее время должен возглавить Ивица Олич.

Приглашение Олича — риск. Тренерского опыта нет. Я вам дам другую кандидатуру. Есть тренер в дубле — Андрей Аксёнов, он знает всю «армейскую» кухню и готовит игроков в первую команду, и они безболезненно в нее вливаются. Он всех игроков знает «от» и «до». Я против кандидатуры Олича, я не понял, кто её предложил, — передаёт слова Кузнецова Sport24.

Виктор Гончаренко руководил ЦСКА с 2016 года. Под руководством белорусского специалиста «армейцы» дважды становились серебряными призёрами чемпионата России и обладателями Суперкубка России в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА назначил бывшего форварда клуба Ивицу Олича новым главным тренером. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com». Ивица Олич выступал за ЦСКА в 2003–2006 годах, он забил за клуб 41 мяч в 112 матчах и трижды становился чемпионом России.