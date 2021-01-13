Бывший глава ФНЛ Ефремов стал вице-президентом ФК «Урал»

https://static.news.ru/photo/d191a164-5581-11eb-9efa-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fc_ue

Руководство футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) назначило 51-летнего Игоря Ефремова на должность вице-президента.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Ефремов имеет богатый опыт работы на руководящих должностях. На протяжении последних 10 лет он был главой Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион профессионального российского футбола).

Ефремов будет отвечать в «Урале» за широкий круг вопросов, составляющих спортивный блок. Помимо работы с главной командой вице-президент будет курировать молодёжный состав и «Урал-2», также он будет отвечать за взаимодействие с детско-юношеской спортивной школой клуба и Уральской футбольной академией.

В августе 2020 года у «Урала» обновился совет директоров, писал NEWS.ru. В него вошли семь человек: президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский, глава Минспорта региона Леонид Рапопорт, замминистра по управлению госимуществом области Сергей Сосновских, вице-президент ТМК Михаил Попов, заместитель гендиректора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян, первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов и президент клуба Григорий Иванов. Председателем выбрали Пумпянского.