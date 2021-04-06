Бывший футболист «Спартака» Адриано заразился COVID-19 и попал в ДТП

https://static.news.ru/photo/2c7c1306-9764-11eb-85f4-96000091f725_660.jpg Луис Адриано Фото: Nikku/XinHua/Global Look Press

Футболист Луис Адриано, игравший за московский «Спартак», а ныне защищающий цвета бразильского клуба «Палмейрас», сдал положительный тест на коронавирус. После этого спортсмен нарушил клубные правила самоизоляции и попал в аварию.

К сожалению, в очередной раз у меня положительный результат на COVID-19. <...> Я уже заражался коронавирусом раньше, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но правила клуба ясны, — отметил бразилец в Instagram.

Он также признался, что пренебрёг правилами самоизоляции, желая помочь матери, однако угодил в ДТП, выезжая с парковки у торгового центра.

Мне предписали находиться на изоляции у себя дома, но вчера я поехал в супермаркет в торговом центре, чтобы забрать свою мать, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске. Но в итоге всё закончилось тем, что я попал в аварию: на мою машину на выезде с парковки наехал велосипед, — подчеркнул футболист.

Адриано добавил, что допустил ошибку, выйдя из дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру защитника Павла Маслова в матче 24-го тура Российской премьер-лиги в Ростове-на-Дону. По словам Червиченко, футболисту в межсезонье надо забронировать место в каком-нибудь монастыре, чтобы он просидел там минимум неделю, может, месяц и целиком окунулся в святую воду.