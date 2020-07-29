Бывший футболист «Мордовии»: за последний год я зарплату получал всего раз

https://static.news.ru/photo/ff9f5906-d1ac-11ea-a460-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сухарев Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Экс-защитник футбольного клуба «Мордовия» Сергей Сухарев рассказал о финансовой ситуации в команде. По его словам, в 2019 году ему должны были выплатить примерно шесть зарплат, а заплатили только четыре.

Сейчас клуб должен своим спортсменам деньги за период с декабря 2019 года по май 2020 года, передаёт «Советский спорт». Он ответил на вопрос журналиста о том, как изнутри выглядела ситуация осенью 2019 года, когда руководство команды выплатило часть зарплат и была надежда на улучшение ситуации.

Это всё иллюзии. Долги продолжали накапливаться. Многие говорили, что это отголоски выступления «Мордовии» в премьер-лиге <...> Руководство старалось что-то гасить частями, но за последний год я зарплату получал всего раз — как раз в ноябре, — подчеркнул он.

Футболист отметил, что финансовые трудности клуба стали одной из причин его решения завершить карьеру.

Это одна из причин. Смотришь на всё то безобразие, которое происходит в нашем футболе в ФНЛ и ПФЛ, и желание продолжать бороться пропадает, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко считает, что финансовые проблемы в саранской команде начались после прихода Юрия Сёмина.