Бывший футболист «Мордовии»: за последний год я зарплату получал всего раз

Экс-защитник футбольного клуба «Мордовия» Сергей Сухарев рассказал о финансовой ситуации в команде. По его словам, в 2019 году ему должны были выплатить примерно шесть зарплат, а заплатили только четыре.
Сейчас клуб должен своим спортсменам деньги за период с декабря 2019 года по май 2020 года,
Это всё иллюзии. Долги продолжали накапливаться. Многие говорили, что это отголоски выступления «Мордовии» в премьер-лиге <...> Руководство старалось что-то гасить частями, но за последний год я зарплату получал всего раз — как раз в ноябре, — подчеркнул он.
Футболист отметил, что финансовые трудности клуба стали одной из причин его решения завершить карьеру.
Это одна из причин. Смотришь на всё то безобразие, которое происходит в нашем футболе в ФНЛ и ПФЛ, и желание продолжать бороться пропадает, — добавил он.
Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко считает, что финансовые проблемы в саранской команде начались после прихода Юрия Сёмина.
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