Британские власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне

https://static.news.ru/photo/40cdc7f8-961d-11ea-8c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Великобритании «открыло двери» для возвращения футбола в Англии в июне. Об этом заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединённого Королевства Оливер Доуден.

Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне, — цитирует его РИА Новости.

Доуден отметил, что ранее представители премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии (FA) и Английской футбольной лиги (EFL) договорились, что на первом месте будет стоять здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала.

Теперь футбольным властям предстоит согласовать и доработать детали своих планов, в частности по расширению доступа болельщиков для просмотра трансляций в прямом эфире и обеспечению финансовой поддержки «более широкой футбольной семьи» за счёт возобновления матчей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.