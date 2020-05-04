Следующий сезон чемпионата Англии по футболу может пройти без зрителей

Сезон-2020/21 Английской премьер-лиги (АПЛ) может полностью пойти при пустых трибунах.
Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса, сообщает Sky Sports.
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что руководство команд, выступающих в Английской премьер-лиге, в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции обсудит планы по завершению текущего сезона в июне. Футбол в страну может вернуться 8 июня, тогда команды успеют сыграть оставшиеся матчи до конца июля, писал NEWS.ru.
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