Следующий сезон чемпионата Англии по футболу может пройти без зрителей

https://static.news.ru/photo/2e140450-8dd1-11ea-bde1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vince Mignott via imago-images.de/Global Look Press

Сезон-2020/21 Английской премьер-лиги (АПЛ) может полностью пойти при пустых трибунах.

Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса, сообщает Sky Sports.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство команд, выступающих в Английской премьер-лиге, в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции обсудит планы по завершению текущего сезона в июне. Футбол в страну может вернуться 8 июня, тогда команды успеют сыграть оставшиеся матчи до конца июля, писал NEWS.ru.