Болельщики иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины на матче с «Зенитом»

Фото: Соцсети

На товарищеском матче «Зенита» и «Сепахана» болельщики иранского клуба вывесили украинский флаг, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на иранские соцсети. Встреча прошла 17 февраля в иранском Исфахане на стадионе «Накш-э-джахан».

Украинский флаг вскоре был убран. Встреча завершилась победой иранской команды со счетом 2:0. Поединок обслуживала местная бригада арбитров.

Днем ранее Иран и Россия договорились о сотрудничестве в сфере спорта, а «Зенит» и «Сепахан» заключили меморандум о взаимопонимании.

18 февраля полузащитник сборной Ганы по футболу и игрок турецкого «Хатайспора» 31-летний Кристиан Атсу был обнаружен мертвым под завалами здания в Турции. Футболист в прошлом также играл за «Челси», «Эвертон», «Порту», «Борнмут», «Ньюкасл» и ряд других клубов. Спортсмен числился пропавшим без вести с 6 февраля, когда в Турции произошли землетрясения.

