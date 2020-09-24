«Бавария» в матче за Суперкубок Европы в добавочное время одолела «Севилью»

https://static.news.ru/photo/4e74f6de-feae-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/Sven Simon/Global Look Press

В матче за Суперкубок Европы, проходившем в Будапеште на «Ференц Пушкаш Арене» в присутствии почти 20 тысяч зрителей, действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» в дополнительное время одержала волевую победу над выигравшей Лигу Европы-2019/20 испанской «Севильей» — 2:1.

Испанцы открыли счёт на 13-й минуте с пенальти, назначенного за фол защитника баварцев Давида Алабы на Иване Ракитиче. 11-метровый уверенно реализовал Лукас Окампос, не оставив шансов голкиперу Мануэлю Нойеру.

Ответный мяч мюнхенцы забили на 34-й минуте после красивой комбинации, в завершающей стадии которой Леон Горецка после скидки от Роберта Левандовски точно пробил мимо голкипера «Севильи» Буну.

Во втором тайме «Бавария» дважды отправляла мяч в ворота соперника, однако в обоих случаях бригада английского арбитра Энтони Тэйлора голы не засчитала. В первом эпизоде Левандовски оказался в небольшом офсайде, во втором — нарушил правила (хотя со стороны это не выглядело очевидным) в борьбе с игроком «Севильи».

В дополнительное время на 104-й минуте вышедший на замену пятью минутами ранее полузащитник Хави Мартинес головой добил мяч в ворота «Севильи» после удара Алабы и сэйва Буну. Этот гол оказался победным и принёс «Баварии» четвёртый трофей за последние несколько месяцев — вслед за триумфом в чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге чемпионов-2019/20.

Прошедший накануне матча за Суперкубок Европы исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что в сезоне-2020/21 во всех турнирах под эгидой организации сохранится правило пяти замен для каждой команды, писал ранее NEWS.ru.