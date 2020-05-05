«Барселона» потеряла до €140 млн из-за коронавируса

Испанский футбольный клуб «Барселона» недосчитался около €120–140 миллионов из-за приостановки соревнований, вызванной мировой пандемией COVID-19. За прошлый год «Барса» получила €990 миллионов — рекордный доход в своей истории.
По словам вице-президента клуба Жорди Кардонера, сорванные матчи могли принести €50 миллионов, телевизионные трансляции — около €39 миллионов. Продажа спортивной атрибутики и деятельность спортивных школ должны были принести «Барселоне» до €45 миллионов,
Кардонер отметил, что столкнувшись с финансовыми трудностями, руководство клуба задумалось о продаже прав на название стадиона — легендарного «Камп Ноу» — на 25 лет.
Как писал NEWS.ru, бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар задумался на тем, чтобы отказаться от контракта на €100 миллионов ради перехода в «Барселону».
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