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Футбольный клуб «Барселона» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 2:1, проигрывая по ходу встречи в матче Лиги чемпионов группы F.

Счёт в матче на второй минуте открыл аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. «Барселона» сумела отыграться и выйти вперед лишь во втором тайме благодаря дублю уругвайского нападающего Луиса Суареса, забившему на 58-й и 84-й минуте.

В другом матче группы F дортмундская «Боруссия» одержала победу над чешской «Славией» со счётом 2:0. После этой победы немецкий клуб возглавил турнирную таблицу, набрав четыре очка в двух матчах. Такой же показатель у «Барселоны», расположившийся на втором месте. На третьей строчке «Славия», набравшая одно очко. Столько же у «Интера», который замыкает турнирную таблицу группы F.