Азмуна досрочно отпустили из сборной Ирана по просьбе «Зенита»

https://static.news.ru/photo/a10ecf72-0bd9-11eb-baf3-fa163e074e61_660.jpg Сердар Азмун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич согласился досрочно отпустить из расположения национальной команды форварда Сердара Азмуна.

Как сообщает Иранская федерация футбола, об этом попросил клуб нападающего — петербургский «Зенит». Таким образом, Азмун не примет участия в товарищеском матче Ирана с командой Мали, который должен пройти 13 октября.

8 октября сборная Исламской Республики обыграла в контрольной встрече Узбекистан со счётом 2:1, Азмун забил один из голов.

Ранее другой нападающий петербуржцев — Артём Дзюба — рассказал, что за время пребывания в сборной России у него улучшились отношения с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Как писал NEWS.ru, Дзюба поздравил коллегу с первым голом за национальную команду. Конфликт двух игроков, который широко освещали СМИ, оказался исчерпан.