Дзюба рассказал об улучшившихся отношениях с Соболевым

https://static.news.ru/photo/de24097a-0afa-11eb-a1d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что стал «больше и лучше» общаться с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым.

Дзюба рассказал о своих отношениях с партнёром по национальной команде порталу championat.com. По словам форварда, он сразу поздравил Соболева с дебютным голом за сборную, который тот забил в товарищеском матче со Швецией. Оба футболиста уже нашли точки соприкосновения, добавил Дзюба.

В любом случае, помню свой первый гол за сборную — это большое событие для любого футболиста. Гол он забил, дальше всё будет зависеть от него, — подчеркнул спортсмен.

Как писал NEWS.ru, гол Соболева на последних минутах не помог сборной России избежать поражения. В матче, который проходил в Москве на «ВЭБ Арене», Швеция победила со счётом 2:1.

11 октября российская национальная команда сыграет с Турцией в рамках Лиги наций. Встреча начнётся в 21:45 мск.