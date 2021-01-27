«Анжи» может получить солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину»

https://static.news.ru/photo/e12f11be-608b-11eb-973b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: acffiorentina.com

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что футбольный клуб сделает в «Фиорентину» запрос о солидарных выплатах за переход нападающего Александра Кокорина.

Согласно действующим правилам ФИФА, при международном переходе клубам, за которые футболист играл в период с 12 до 23 лет, полагаются солидарные выплаты в совокупном размере 5% от суммы трансфера. Кокорин находился в «Анжи» около месяца.

Примерно 150–180 тысяч. Запрос в «Фиорентину» сделаем на днях, — отметил Агарагимов, слова которого приводит «РБ Спорт».

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.