Англия и Испания без фанатов: самое главное о старте АПЛ и Ла Лиги

В обычное время в этот период европейские футбольные чемпионаты находились в самом разгаре, но коронавирус внёс в привычное устройство, в том числе, и футбольного уклада сильные изменения. В этом году старт многих топовых европейских лиг сдвинулся на вторую половину сентября. Следующими после французской Лиги 1 (была первой из топ-5, кто открывал новый сезон) из перерыва выходят англичане и испанцы. 12 сентября состоится старт Английской премьер-лиги (АПЛ) и Ла Лиги. NEWS.ru отвечает на главные вопросы перед возобновлением сезона в двух сильнейших лигах Европы.

Вернутся ли зрители?

АНГЛИЯ:

Начать сезон АПЛ придётся без зрителей, но есть вероятность, что уже с 1 октября трибуны снова станут заполняться. Такой ускоренный ввод болельщиков связан с тем, что отсутствие фанатов на матчах может обернуться большими последствиями для клубов АПЛ. Они рискуют потерять около 700 млн фунтов, если сезон-2020/21 пройдёт с пустыми трибунами.

Полагаю, экономика премьер-лиги может выдержать любые ситуации. Но при полностью закрытых трибунах на весь сезон клубы потеряют около 700 млн фунтов. Это повлияет на разные вещи, и клубам придётся принимать сложные решения, — сказал исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс BBC Sport.

Естественно, в такой ситуации лига приложит все силы, чтобы вернуть зрителей как можно скорее. Правда, сделать это будет непросто, так как в Англии до сих пор действуют довольно серьёзные ограничительные меры. Впрочем, диалог с правительством на этот счёт уже идёт.

Что ж, пока англичане держат в голове 1 октября, а до этого момента наслаждаются любимой игрой по телевизору. Британское ТВ весь сентябрь будет показывать все матчи АПЛ в прямом эфире (это достаточно уникальная ситуация для Англии).

ИСПАНИЯ:

Изначально шли разговоры о том, что, начиная с нового сезона, Примера откроет стадион для зрителей. Сообщалось, что сначала на сектора допустят 30% болельщиков, а в ноябре уже разрешат продавать 50% билетов. Однако в итоге лига приняла решение оставить трибуны закрытыми. Более того, в недавнем интервью президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что возвращение болельщиков состоится только после появления вакцины от коронавируса, которая, к слову, уже есть у России.

Чтобы болельщики появились на стадионах, как в старые-добрые времена, нам необходима вакцина, и мы очень надеемся, что она появится в январе или феврале. Премьер-министр Педро Санчес сказал, что прививки от коронавируса могут начать делать уже в декабре, это ключевой момент, — сказал Тебас в интервью официальному YouTube-каналу Ла Лиги.

Будут ли какие-то изменения в лигах?

АНГЛИЯ/ИСПАНИЯ:

Главное изменение в правилах нового сезона перекочевало из старого. Правило пяти замен впервые было введено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) перед рестартом коронавирусного сезона. Чтобы минимизировать количество травм после длительного перерыва и ужатого календаря, IFAB и FIFA разрешили поводить командам по пять замен в официальных матчах вместо традиционных трёх. Впоследствии международные организации продлили это правило на новый, посткоронавирусный сезон. И если Королевская федерация испанского футбола (RFEF) официально утвердила, что новый сезон также пройдёт с пятью заменами, то в АПЛ отказались от этой опции (так можно было сделать — итоговое решение по нововведению принимала каждая федерация отдельно). Главный аргумент англичан состоял в том, что это правило может нанести урон маленьким клубам, которые в большинстве своём не располагают большим подбором игроков на каждую позицию.

Из менее значимых нововведений можно отметить то, что в Англии официально на скамейке запасных не смогут присутствовать более шести игроков. Это «правило шести» вступит в действие на территории страны с 14 сентября.

firo Sportphoto/Ralf Ibing /Global Look Press

Что по коронавирусу?

АНГЛИЯ:

За две недели до старта нового сезона в АПЛ случилась новая вспышка вируса. Причём известия о большинстве случаев появились в один день — то ли до поры до времени всё скрывали, то ли действительно день выдался для всех не очень удачным.

Главный очаг коронавирусного возгорания случился в «Челси». 27 августа клуб оповестил, что ряд футболистов отправлены на карантин, имена при этом не были названы. Впоследствии The Telegraph сообщил, что на тренировке не присутствовали следующие игроки: Жоржиньо, Баркли, Эмерсон, Батшуайи, Маунт, Томори, Абрахам и Пулишич. Сообщалось, что у шести спортсменов был выявлен коронавирус, а оставшихся двух отправили на карантин из-за постоянного контакта с заболевшими. Все вышеперечисленные игроки проводили отпуск на греческом острове Миконос.

Два положительных результата также оказались у игроков «Манчестер Юнайтед». Полузащитник Поль Погба и защитник Эрон Уан-Биссаке были отправлены на карантин. Об ещё одном заражённом французе, но уже из «Тоттенхэма» оповестил L’Equipe. Им стал Танги Ндомбиле.

Но и на этом не всё. Если верить The Times, то две недели назад было зафиксировано 14 положительных тестов в 12 командах, в числе которых были и «Шеффилд», и «Брайтон», и «Вест Хэм». Остаётся только надеяться, что за это время все успели отсидеть на карантине, и началу сезона ничего не грозит.

ИСПАНИЯ:

В Испании всё тоже не слава богу. Если стартовый матч сезона «Гранада» — «Атлетик» Бильбао, который был назначен на 11 сентября, перенесли из-за разногласий внутри футбольного руководства страны, то на отмену товарищеской встречи «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано», которая должна была состояться 9 сентября, повлиял как раз коронавирус. У одного из игроков «Райо» было подозрение на инфекцию. Чтобы не рисковать здоровьем остальных футболистов, матч решили отменить.

Подозрения на коронавирус были и у голкипера «сливочных» Тибо Куртуа. Находясь в расположении сборной Бельгии, он сдал тест, который сначала дал положительный результат, а затем он оказался ложноположительным. Повторный тест показал, что инфекции в организме нет.

По последним данным, COVID-19 был обнаружен у форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе и у нападающего «Севильи» Мунира Эль-Хаддади. Оба футболиста находятся на самоизоляции. Они точно не выступят на старте сезона.

Виллиана Жозе instagram.com/willianjose

Как дела у лидеров прошлого сезона?

АНГЛИЯ:

«Ливерпуль», который совершил в прошлом сезоне настоящий прорыв, став впервые с 1990 года чемпионом Англии, в этом сезоне, кажется, не планирует защищать свой титул. В противном случае тяжело объяснить такую пассивность на трансферном рынке со стороны «мерсисайдцев» в межсезонье. Клуб за это время подписал всего одного игрока (и то не под основу) — защитника Степпа ван ден Берга. И это на фоне того, что основные оппоненты «мерсисайдцев» всё продолжают усиляться. У Юргена Клоппа, конечно, сильный состав, но это не значит, что они всемогущи. Матч за Суперкубок против «Арсенала», в котором «Ливерпуль уступил «канонирам», показал, что без «новой крови» подопечным Клоппа будет непросто.

«Манчестер Сити»

Прошлый сезон для Пепе Гвардиолы и Ко вышел не совсем удачным (второе место в АПЛ — это неудача для Клоппа) — в чемпионате Англии не смогли ничего противопоставить «Ливерпулю», а в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала «горожан» выбыл скромный «Лион». Разозлённый испанец теперь будет ставить перед собой самые высокие цели и в этом ему помогут Мес... (ой, о чём это мы). И в этом ему помогут Ферран Торрес и Натан Аке — новоиспечённые футболисты «МанСити».

«Манчестер Юнайтед»

Мало кому верилось, что команда Сульшера завершит сезон в топ-3 по итогам минувшего сезона, но «красные дьяволы» вопреки всем мнениям добились этого результата. Чтобы новый сезон получился не менее удачным «МЮ» решил укрепить свои ряды. Особенное внимание стоит обратить на Донни ван де Бека, прибывшего из «Аякса». Если отталкиваться от характеристик футболиста, то есть все основания надеяться на то, что нидерландский парнишка не потеряется в новой команде. А если «Юнайтед» ещё удастся договориться по трансферу Джейдона Санчо, то, глядишь, и на первую строчку можно будет замахнуться.

«Челси»

Молодой состав Фрэнки Лэмпарда ещё в прошлом сезоне показал, что готов решать серьёзные проблемы. Однако в этом сезоне ожидается, что «синие» выйдут на принципиально новый уровень. Ещё бы — за лето команда Фрэнки пополнилась главными молодыми (и не очень) звёздочками Европы. К клубу присоединились Тимо Вернер, Кай Хаверц, Тьяго Сильва, а ещё Хаким Зиеш, которого команда подписала ещё зимой. В общем, с таким убойным составом «Челси» в новом сезоне должен показать, что-то очень интересное и качественное.

Phil Duncan via www.imago-images /Global Look Press

ИСПАНИЯ:

«Барселона»

Главным хедлайнером минувшего межсезонья в Испании стала «Барселона». Мыльная опера под названием «Уйдёт ли Месси из «Барселоны» более двух недель волновала всю мировую общественность. Вдаваться в подробности этой истории нет смысла — вы наверняка знаете её уже наизусть. Главное для нас заключается в том, что Месси, хотел он этого или нет (понять это теперь удастся только на полиграфе судейского комитета Российской премьер-лиги), ещё на один сезон остаётся в стане «сине-гранатовых». Впрочем, вместе с ним там будет находиться и главный раздражитель аргентинской звезды президент клуба Жозеп Бартомеу. Тем самым, всё говорит о том, что весь грядущий сезон пройдёт по принципу: «Кто кого первым выпроводит из клуба».

И это мы ещё не сказали про смену главного тренера. Не так давно на должность наставника «Барсы» заступил Рональд Куман и сразу же начал активно подчищать состав: объявил Луису Суаресу, что не рассчитывает на него (но это, правда, не очень смущает уругвайца — недавно он провёл тренировку с командой), избавился от Ивана Ракитича (официально перешёл в «Севилью»), дал понять, что не нуждается в услугах Артуро Видаля и Самуэля Умтити. И это лишь небольшая часть имён, которые могут покинуть команду.

Каким образом «Барселона» со всеми её изменениями (грядущими в том числе) и скандалами проведёт новый сезон — вопрос, который интересует сейчас многих. В любом случае более сложного и напряжённого старта сезона у команды не было давно.

fcbarcelona.com

«Реал»

У чемпионов Испании минувшего сезона обстановка сейчас более чем спокойная. Главной же новостью последнего месяца в составе «Реала» связана с возвращением гения Мартина Эдегора. Норвежский футболист, который провёл минувший сезон в «Реал Сосьедад» (причём отлично провёл), вернулся обратно. Поговаривают, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан очень рассчитывает на норвежца.

Но всё-таки было бы не совсем верно говорить, что у «Реала» сейчас всё очень радужно и безоблачно. «Бланкос» крайне обеспокоены состоянием Эдена Азара. В минувшем сезоне, который стал первым в составе «Реала» для бельгийского футболиста, Азар проявил себя не совсем хорошо. И если раньше все углы в отношении Эдера сглаживались (как-никак футболист перенёс множество травм в минувшем сезоне), то сейчас прослеживается недовольство со стороны клуба. Как сообщил AS, «Реал» был разозлён тем, что игрок решил остаться в сборной, хоть и не принимал участие в матчах Лиги Наций. А ещё до сих пор идут разговоры о не лучших физических кондициях бельгийца из-за лишнего веса. В остальном же — у «Реала» всё в порядке. Команда и особенно её капитан ждут начало сезона.

«Атлетико»

В это тяжело поверить, но новый сезон для наставника «Атлетико» Диего Симеоне станет десятым во главе мадридской команды (в эпоху, когда главные тренеры футбольных клубов меняются со скоростью света, подобное достижение кажется уникальным). Очень хотелось бы, чтобы юбилейный сезон принёс удачу (в виде трофея) аргентинскому наставнику, однако, учитывая трансфертную «активность» «матрасников», кажется с этим могут возникнуть проблемы. За всё это время команде удалось усилиться только одним голкипером и выкупить контракт Карраско — на этом всё. Ну, в любом случае, ещё есть надежда, что Жуан Феликс наконец заиграет по-настоящему. Кто знает.

«Севилья»

«Севилья» на мажорной ноте вступает в новый сезон. Все изменения, которые произошли с командой перед стартом предыдущего (на роль главного тренера пришёл Хулен Лопетеги, а также значительно обновился состав) пошли команде только на пользу. В итоге она закончила сезон на четвёртом лигочемпионском месте, а месяц назад стала чемпионом Лиги Европы.

«Севилья» провела несколько точечных усилений (к команде в том числе примкнул Иван Ракитич) которые в будущем должны помочь команде выступить не хуже, чем в прошедшем игровом отрезке.