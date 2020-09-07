Хроническая «несовМЕССИмость»: почему аргентинской звезде пора на покой

NEWS.ru подводит черту под эпопеей с рабочим названием «Месси хочет покинуть «Барселону» и приходит к неутешительному для аргентинца выводу: лучшим выходом для 33-летнего футболиста станет завершение карьеры.

Сам Лео — не меньшая катастрофа для «Барсы», чем Бартомеу

«Кончен бал и кончен вечер, не витает Месси в облаках...» — этими слегка переиначенными строками из легендарной композиции «Машины времени» можно резюмировать историю одной из главных звёзд современного футбола. Историю давно тлевшего конфликта и неудавшегося расставания с единственным и неповторимым клубом в карьере Лео. И каждый из вас сам может дать название этой истории — цирк, клоунада, фарс, трагикомедия — и сам определить, кто в ней «хозяин», который «гасит свечи».

Итак, громоподобный выход Месси на такую желанную для него свободу из стана «сине-гранатовых» не состоялся. Формально и технически всё упёрлось в деньги: мегазвезде «Барсы» нужно было уплатить €700 млн, чтобы получить в каталонском клубе вольную. Лионель настаивал на бесплатном уходе, поскольку между ним и президентом клуба Жозепом Бартомеу существовала договорённость (не на словах, а подтверждённая пунктом контракта), что в конце каждого сезона футболист имеет право покинуть «Барселону» без каких-либо выплат компенсации.

Сейчас же все проблемы возникли из-за пандемии, которая сдвинула сроки предыдущего сезона, а, соответственно, и дэдлайн, до которого Лео должен был оповестить своего нынешнего рабовладельца работодателя о желании уйти в другой клуб. При этом позиция Бартомеу была весьма жёсткой, и на сторону босса каталонцев встало руководство Ла лиги, тоже не желавшей расставаться (а уйти Месси хотел, как известно, в английский «Манчестер Сити» либо в итальянский «Интер») с живым брендом испанского чемпионата за просто так.

В итоге ни самому Лео, ни его отцу Хорхе, совмещающему в своём лице ещё и функции агента знаменитого отпрыска, пробить эту стену не удалось.

Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа, — заявил футболист в интервью интернет-изданию Goal.

Наверное, Лионель прав в оценке деятельности нынешнего руководителя «Барселоны». Но ему, видимо, не приходит в голову, что он и сам в последние годы становился для каталонского гранда не меньшей катастрофой, чем Бартомеу. Деградация «блауграны», апофеозом которой стало недавнее фиаско (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», продолжалась не год и не два. И Месси играл в этом процессе, пожалуй, заглавную роль.

Разве можно назвать нормальным такое положение дел, когда футболист, пусть даже идолоподобный, влияет на формирование состава команды, вмешиваясь в кадровую политику с пожеланиями видеть или не видеть рядом с собой того или иного игрока? Может ли рассчитывать на серьёзный успех клуб, в котором авторитет тренерского штаба значительно ниже сияющего нимба над головой малыша Лионеля? Не обречена ли на провал команда, наставник которой мучается, не имея возможности варьировать тактические схемы, потому что в его распоряжении есть только одна — «Леоцентрическая»?

Marc Gonzalez/Global Look Press

От былинного гола Гётце до фиаско с «Баварией»

Падение великой «Барселоны», в блестящем стиле выигравшей Лигу чемпионов в 2011 году (тогда в финале был повержен английский «Манчестер Юнайтед» — 2:0), началось спустя несколько лет, когда «сине-гранатовые» лишились своих сердца, души и разума — то бишь главного тренера Хосепа Гвардиолы и легендарного дуэта полузащитников Хави — Андрес Иньеста.

Как раз в это время Месси получил тяжелейшие психологические травмы на ЧМ-2014 (незабываемый финал бразильского мундиаля с триумфом бундестим и былинным голом Марио Гётце в овертайме) и двух Кубках Америки в 2015-м и 2016-м, когда чилийцы дважды одолели Аргентину в серии пенальти. Причём во втором случае Лионель самолично смазал 11-метровый.

Тогда у главной аргентинской звезды случился первый срыв с истерическим заявлением об уходе из сборной. И вот тогда же стало ясно, что Месси закончился — тот Месси, который ещё мог быть успешным, пусть и выходя из зоны комфорта, заботливо созданной для него тем самым трио Гвардиола — Хави — Иньеста.

Причём время Месси прошло не только в сборной, где его величие (во многом, конечно, раздутое игрушечными и никчёмными «Золотыми мячами») прессом размазывало одного тренера за другим, и с этим жутким давлением могла бы справиться, наверное, только личность масштаба Луиса Сезара Менотти (привет из чемпионского для «серебряной страны» 1978-го). «Барселона» середины и конца 2010-х всё больше напоминала театр одного актёра, от которого осталось одно имя.

Да, порой случались вспышки, как тот знаменитый камбэк в плей-офф Лиги чемпионов с французским «ПСЖ», когда после гостевых 0:4 «Барса» сподобилась на ответные 6:1. Но, во-первых, в соперниках у каталонцев тогда были «плюшевые» парижские пижоны, до нынешнего лета хронически спотыкавшиеся на ранних стадиях плей-офф главного еврокубка. А во-вторых, тот единичный успех затмили последующие провалы — 0:3 после 4:1 с итальянской «Ромой», 0:4 после 3:0 с английским «Ливерпулем». И, наконец, «финита-ля-комедийные» 2:8 от «Баварии».

Поэтому всякий раз становится смешно, когда слышишь все эти эпитеты с придыханием про «гениального», «инопланетного», «волшебного» Месси. Настоящие гении футбола обладают, помимо мастерства, ещё и чемпионским характером. У Лионеля такового, как показывают все крупнейшие турниры как на клубном уровне, так и на уровне сборных, нет и в помине. Есть только хрупкая нервная система, склонная к быстрому разрушению при любом сколько-нибудь жёстком противодействии.

А если у кого-то из созерцателей наступает помутнение рассудка от одной лишь «волшебной левой» ноги малыша Лео, с тем же успехом можно восхищаться ребятами из футбольного фристайла — они там и не такие трюки с мячом выделывают. Вопрос только в том, что футбол — это командная игра людей с твёрдым характером, а не изысканные выкрутасы с мячом истеричной звезды, не способной повести за собой партнёров.

И вот теперь мы становимся свидетелями очередного акта «театра Лео-абсурда». Заявив о желании уйти из «Барселоны», он даже не смог стоять на своём до конца, прикрываясь то словами своего сына Тиаго, умолявшего папу не покидать каталонский клуб, то нежеланием платить те самые €700 млн отступных. И в этом весь Месси, напоминающий потешного Винни-Пуха, застрявшего на выходе из норы Кролика после плотного завтрака.

Paco Freire/Global Look Press

Год мучений, стрессов и разочарований

Но на самом деле в ближайшем будущем Лионеля нет ничего весёлого — фактически все возможные варианты дальнейшего развития событий ведут в глухой тупик. Даже если его уход из «Барсы» состоялся бы, это отнюдь не гарантировало бы ренессанса аргентинца в другом клубе. Даже Гвардиоле в «Манчестер Сити» пришлось бы пускаться на глобальную тактическую перестройку с приходом звёздного атакующего игрока — и это не говоря о том, какие проблемы наверняка возникли бы у Месси, всю карьеру проведшего в комфортной во всех смыслах Барселоне, при адаптации к жёсткому и скоростному британскому футболу.

А другой вероятный переход — в миланский «Интер» — тоже не сулил Лео кренделей небесных. У главного тренера Антонио Конте и так забот хватает, а тут свалилась бы ещё одна проблема — встроить игрока такого уровня в схему 3-5-2, в которой Месси очевидно место не зарезервировано. Да и привыкать к своеобычному итальянскому кальчо в 33 года — удовольствие то ещё.

Криштиану Роналду, кстати, не даст соврать: португалец уже два сезона промучился в «Ювентусе», так и не добравшись до триумфа в главном еврокубке. А ведь Криш — не чета Месси, он со своей сборной Евро-2016 и прошлогоднюю Лигу наций выиграл, и в Лиге чемпионов побеждал не только с мадридским «Реалом», но и с «МЮ» в Лужниках в 2008-м, если кто забыл.

Так что изначально было ясно, что никуда Лионель с насиженного места не сдвинется. Но беда в том, что теперь и в «Барсе» не видать ему счастья, как своих ушей. Новый наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман церемониться с аргентинцем не намерен, и уже наговорил ему много резких и неприятных вещей. И о том, что «привилегии закончились», и о том, что интересы команды отныне будут гораздо выше запросов скатывающейся с футбольного небосклона звезды. Вдобавок ко всему Месси лишился капитанской повязки, и это тоже весьма символично. Не только потому, что прежнего влияния в команде у Лео уже не будет — Куман, всегда слывший настоящим бойцом на футбольном поле, даёт понять, что «Барселоне» нужен настоящий лидер, вожак, а не капризная звезда футбольного фристайла.

Моё отношение к делу не изменится, как бы сильно я ни хотел уйти. Продолжу делать для «Барселоны» всё возможное, что смогу. <...> Я уже говорил, что для команды не сделали достаточно, чтобы она выиграла Лигу чемпионов. И я не знаю, что будет дальше. Пришёл новый тренер с новыми идеями. Это хорошо, но посмотрим, как отреагирует команда и даст ли это нам возможность конкурировать на самом высоком уровне, — цитирует Месси Goal.

Контракт у аргентинца с «Барсой» действует до лета 2021 года. Очевидно, что для Лео этот год станет временем сплошных мучений, стрессов и разочарований. Его родное «сине-гранатовое» гнёздышко уже не будет таким тёплым и уютным, как в прежние времена. Куман станет твёрдой рукой строить новую команду, и на роль новых потенциальных лидеров уже приглашаются соотечественники главного тренера — Мемфис Депай из французского «Лиона» и Джорджиньо Вейналдум из «Ливерпуля».

В этой стремительно «оранжевеющей» (по цветам сборной Нидерландов) «Барсе» Месси явно будет всё больше становиться инородным телом — особенно с мрачно-тёмными красками его эмоционального состояния. Так что не удивляйтесь, если будущим летом Лео окончательно попрощается с планетой под названием «футбол».

Ведь вовремя уйти — это тоже важная штука. Иначе есть риск, что тебя просто «снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках». А Месси, при всей кукольности его индивидуальных призов и практически нулевой ценности как игрока командного, всё же не заслуживает столь жестокого финала своей карьеры.