Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА

https://static.news.ru/photo/5a6cf614-5cb7-11eb-9fa5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Березуцкий Фото: pfc-cska.com

Бывший защитник ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб основной команды, где присоединится к своему брату Василию, приступившему к тренерской работе в августе 2020 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

До этого назначения Алексей занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. Уже 22 января Березуцкий прибудет в Кампоамор на зимние сборы.

По словам гендиректора Романа Бабаева, сейчас Алексей находится «где-то в небе Европы». Он опроверг различные «конспирологические версии» о разногласиях между руководством клуба и братьями Березуцкими. По его словам, были некоторые вопросы касательно дальнейших планов в отношении карьеры Алексея.

Когда братья приходили в клуб, им был дан определённый карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе — в селекционном отделе, в спортивном, — рассказал Бабаев.

Гендиректор отметил, что Василий тогда сразу выбрал тренерский штаб, а Алексей поначалу «изъявил желание поработать в офисе». По прошествии времени он «взял паузу», чтобы проанализировать проделанную работу и понять, чем хочет заниматься в дальнейшем.

Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдёт исключительно на пользу команде, — сказал Бабаев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход из тренерского штаба «армейцев» Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.