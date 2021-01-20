Газзаев назвал причину смены тренерского штаба в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/b2848d3a-5b0e-11eb-a10b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход из тренерского штаба «армейцев» Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.

Наверное, для того чтобы принимать такие решения, у руководства клуба всё же были основания. Нам обсуждать такие решения не этично, — сказал Газзаев NEWS.ru.

Он добавил, что перестановки в клубах являются частью профессиональной работы.

Освобождают игроков и тренеров для того, чтобы улучшить результаты, вливают свежую кровь. Вероятно, так и поступили в ЦСКА — подчеркнул тренер.

Ранее ЦСКА не стал продлевать контракты с Онопко и Овчинниковым, который отвечал за подготовку вратарей. Вместе него с голкиперами будет работать экс-вратарь ЦСКА Дмитрий Крамаренко, выступавший за «армейцев» с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских «Габале» и «Нефтчи», в академии ЦСКА и сборной Азербайджана, писал NEWS.ru.