Акинфеев прокомментировал слухи об участии в выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/bda24628-4536-11eb-813f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он планирует участвовать в выборах в Госдуму от партии «Единая Россия».

Единственная партия, в которой я состою, — так голкипер подписал фотографию в соцсети, на которой он указывает пальцем на эмблему ЦСКА.

Ранее информацию о планах голкипера избираться в парламент прокомментировали в ЦСКА. По словам директора по связям с общественностью «армейцев» Сергея Аксёнова, это всего лишь слухи. Возможный уход Акинфеева из клуба он обсуждать отказался.

В текущем сезоне 33-летний вратарь провёл 25 матчей, в которых пропустил 25 голов. Всю карьеру Акинфеев выступает за московский ЦСКА. С 2002 года в составе «красно-синих» он выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился победителем чемпионата России, столько же раз становился обладателем Кубка страны и семь раз — обладателем Суперкубка.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист и бывший футбольный комментатор Василий Уткин, комментируя поражение столичного ЦСКА в Лиге Европы от загребского «Динамо» со счётом 1:3, поразмышлял на тему возможного возвращения в сборную России вратаря Игоря Акинфеева. Голкипер «армейцев» прекратил выступать за национальную команду после мирового первенства 2018 года.