Василий Уткин призвал «уговаривать» Акинфеева вернуться в сборную

https://static.news.ru/photo/bf9f908c-3c87-11eb-b401-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Журналист и бывший футбольный комментатор Василий Уткин, комментируя поражение столичного ЦСКА в Лиге Европы от загребского «Динамо» со счётом 1:3, поразмышлял на тему возможного возвращения в сборную России вратаря Игоря Акинфеева. Голкипер «армейцев» прекратил выступать за национальную команду после мирового первенства 2018 года.

Матч против хорватского коллектива стал последним для ЦСКА в рамках европейских турниров в текущем сезоне. Команда Виктора Гончаренко сыграла три игры вничью и ещё три проиграла.

Уткин подчеркнул, что столичный клуб поехал в Загреб без ряда ведущих игроков. В частности, без атакующего полузащитника Николы Влашича. Это разумно, подчеркнул журналист, ведь российской команде уже было не попасть в «европейскую весну». Поэтому комментатор и задался вопросом — разве нельзя было поставить на ворота вместо Акинфеева второго вратаря? Однако именно он в Загребе защищал последние рубежи ЦСКА.

Уткин пришёл к выводу, что раз Акинфеев готов летать на ненужные матчи за клуб, значит, он может снова выступать за сборную.

Он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует — не всегда. Он хочет играть все матчи. Хочет играть. И едет на матч, где ему ничего почётного не светит. Не мазохист же. Хочет играть. Уговаривайте. Шансов много, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, журналист обрушился с критикой на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Разгромное поражение команды от сербских соперников стало закономерным итогом его деятельности, считает Уткин.