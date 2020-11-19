Уткин раскритиковал Черчесова после поражения россиян от сербов

https://static.news.ru/photo/8421b378-2a8a-11eb-9051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист Василий Уткин обрушился с критикой на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Разгромное поражение команды от сербских соперников стало закономерным итогом его деятельности, считает репортёр.

Комментатор заявил, что отказывается считать специалиста тренером, так как тот давно перестал быть таковым и ныне является лишь бюрократом и чиновником, в котором ценят его главное качество — вовремя приходить на работу. Однако по существу работа над усилением команды не ведётся, отметил Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём YouTube-канале.

Вопрос о дееспособности тренерского штаба <...> стоит уже давно, его просто удобно не замечать, — сообщил журналист зрителям.

Он отметил, что российская сборная играет в слишком оборонительный футбол с отсутствием стратегии. Все решения Черчесова — или панические, или растерянные. При этом в состав команды тот не привлекает молодых подающих надежды спортсменов.

Вместе с тем, подчеркнул Уткин, он не выступает за отставку Черчесова, а призывает изменить подход к формированию команды, в которой должны играть сильнейшие футболисты, которые стали бы играть «смело и атакующе».

Вечером 18 ноября национальная команда разгромно уступила в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России лишилась места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.