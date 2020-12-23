В ЦСКА прокомментировали сведения о выдвижении Акинфеева в Госдуму

https://static.news.ru/photo/fcdd6e02-4519-11eb-8b20-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ЦСКА отреагировали на появившуюся в СМИ информацию, согласно которой голкипер Игорь Акинфеев, обладатель Кубка КЕФА и неоднократный чемпион России в составе московского коллектива, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу в 2021 году. Соответствующие сведения прокомментировал директор по связям с общественностью «армейцев» Сергей Аксёнов.

Ранее СМИ узнали, какие неожиданные кандидатуры могут быть выдвинуты на выборы в Госдуму в 2021 году. Среди возможных выдвиженцев в депутаты фигурируют бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев и певица Алла Пугачёва.

Также в списки попали стендап-комик и участник проекта Comedy Club Павел Воля, певица Валерия, актёр Иван Охлобыстин и не только.

Аксёнов, комментируя сведения по поводу Акинфеева, заявил, что это — всего лишь слухи. О возможном уходе вратаря из клуба он говорить отказался.

Слухи я не комментирую. Мы серьёзная команда, мы комментируем только факты, — цитирует директора по связям с общественностью ЦСКА «Газета.Ru».

Как ранее передавал NEWS.ru, журналист и бывший футбольный комментатор Василий Уткин, комментируя поражение столичного ЦСКА в Лиге Европы от загребского «Динамо» со счётом 1:3, поразмышлял на тему возможного возвращения в сборную России вратаря Игоря Акинфеева. Голкипер «армейцев» прекратил выступать за национальную команду после мирового первенства 2018 года.