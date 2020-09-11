Акинфеев пожалел о сказанных Веллитону в 2011 году словах

https://static.news.ru/photo/06aa77f8-f449-11ea-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о столкновении с бывшим нападающим московского «Спартака» бразильцем Веллитоном в 2011 году, после которого вратарь получил тяжёлую травму.

В интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу» Акинфеев признался, что его реакция после эпизода была чересчур эмоциональной.

Это больше эмоции. Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: какой дурачок. И всё остальное. В мою голову в тот момент никто не мог залезть, а я прекрасно понимал, что это уже разрыв [крестообразных связок колена], — рассказал вратарь.

Акинфеев сразу осознал, что его ждёт не менее полугода лечения. Голкипер заявил, что уже не испытывает обиды на бразильца. Ведущие выпуска спросили Акинфеева, считает ли он столкновение намеренным со стороны Веллитона. Вратарь ответил, что этот вопрос уже не имеет значения.

Да, я считаю, что я сделал неправильно, по тому, как люди на меня смотрели, Губерниев по губам читал, — сказал голкипер.

В 2011 году 28 августа «Спартак» и ЦСКА встречались в 22-м туре чемпионата России в «Лужниках». На 28-й минуте Акинфеев пошёл на перехват мяча и столкнулся с Веллитоном. Когда вратаря уносили с поля, он разразился матерной тирадой в адрес бразильского нападающего. Бывший тогда тренером ЦСКА Леонид Слуцкий после матча поддержал своего голкипера, заявив, что Веллитон хотел нанести травму. Бразильцу сразу после эпизода показали только жёлтую карточку, но позже Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал его на шесть матчей, затем дисквалификацию сократили до трёх игр. Акинфеев из-за полученной травмы пропустил Евро-2012.

В августе 2020 года защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил разрыв коленных связок в матче с «Зенитом», писал NEWS.ru.