Встреча между грозненским «Ахматом» и «Тамбовом» в чемпионате России по футболу завершилась со счётом 1:1.
Матч прошёл в Грозном 31 августа. Максим Осипенко из «Тамбова» на пятой минуте отправил мяч в ворота соперников. Бернард Бериша из «Ахмата» сравнял счёт в добавленное ко второму тайму время.
Ранее News.ru писал, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук был вынужден досрочно покинуть поле во время матча чемпионата России по футболу с «Ростовом». Спортсмен получил травму на 28-й минуте встречи.