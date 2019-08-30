https://static.news.ru/photo/c087de32-cc1c-11e9-bb6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Встреча между грозненским «Ахматом» и «Тамбовом» в чемпионате России по футболу завершилась со счётом 1:1.

Матч прошёл в Грозном 31 августа. Максим Осипенко из «Тамбова» на пятой минуте отправил мяч в ворота соперников. Бернард Бериша из «Ахмата» сравнял счёт в добавленное ко второму тайму время.

Ранее News.ru писал, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук был вынужден досрочно покинуть поле во время матча чемпионата России по футболу с «Ростовом». Спортсмен получил травму на 28-й минуте встречи.