«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми футболистами из-за кризиса

https://static.news.ru/photo/ec906280-9370-11ea-87eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненская команда собирается расторгнуть контракты с некоторыми игроками из-за экономической ситуации в клубе.

Наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о будущем сезона-2019/20] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платёжную ведомость, — цитирует Айдамирова ТАСС.

Ранее руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.