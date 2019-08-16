https://static.news.ru/photo/89a112fa-c026-11e9-b54c-fa163e074e61_660.jpg Арнор Сигурдссон Фото: instagram.com/arnor.sigurdsson

Агент Бьярки Гиннлаугсон, представляющий интересы полузащитника футбольного клуба ЦСКА Арнора Сигурдссона, заявил, что 20-летний хавбек вероятнее всего сможет сыграть против московского «Спартака» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча, — приводит слова Гиннлаугсона Sport24.ru.

Футболист получил травму в матче пятого тура против «Сочи» и покинул поле в первом тайме. Обследование показало, что у спортсмена нет серьёзного повреждения и он сможет выйти на поле через неделю.

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо может перейти в футбольный клуб «Сочи», ранее писал News.ru.