Агент Бьярки Гиннлаугсон, представляющий интересы полузащитника футбольного клуба ЦСКА Арнора Сигурдссона, заявил, что 20-летний хавбек вероятнее всего сможет сыграть против московского «Спартака» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча, — приводит слова Гиннлаугсона Sport24.ru.
Футболист получил травму в матче пятого тура против «Сочи» и покинул поле в первом тайме. Обследование показало, что у спортсмена нет серьёзного повреждения и он сможет выйти на поле через неделю.
Бывший полузащитник казанского «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо может перейти в футбольный клуб «Сочи», ранее писал News.ru.