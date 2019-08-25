https://static.news.ru/photo/de38af7a-c72f-11e9-beb2-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне объяснил, почему спортсмен предпочёл перейти в итальянский «Фиорентин», не смотря на то, что московский «Локомотив» предлагал условия намного лучше.

Мы вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию, — цитирует Берне « Рейтинг Букмекеров ».

Для француза мнение семьи оказалось важнее условий. Поэтому он перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

«Локомотив» же предлагал Рибери двухлетний контракт с окладом порядка 4 млн евро в год.

Как ранее писал News.ru, 17-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с московским «Локомотивом».