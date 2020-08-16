Агент Миранчука 17 августа обсудит переход футболиста в «Атланту»

Представители итальянской «Атланты» 17 августа проведут переговоры с агентом полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
В ходе встречи планируется обсудить детали трансфера, сумма которого составит €15 млн без учёта бонусов,
В рамках сезона-2019/20 Миранчук принял участие в 32 матчах на клубном уровне, отличился 16 голами и пятью результативными передачами. Контракт 24-летнего россиянина с «красно-зелёными» действует до июня будущего года.
Ранее NEWS.ru писалл, что российский футбольный клуб ЦСКА (Москва) начал переговоры о возможном переходе в стан «армейцев» защитника Бруно Фукса, выступающего за бразильский ФК «Интернасьонал» (Порту-Алегри).
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