Агент Миранчука 17 августа обсудит переход футболиста в «Атланту»

https://static.news.ru/photo/43e7bb5a-dfc0-11ea-b41d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители итальянской «Атланты» 17 августа проведут переговоры с агентом полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

В ходе встречи планируется обсудить детали трансфера, сумма которого составит €15 млн без учёта бонусов, передаёт Sport Mediaset:

В рамках сезона-2019/20 Миранчук принял участие в 32 матчах на клубном уровне, отличился 16 голами и пятью результативными передачами. Контракт 24-летнего россиянина с «красно-зелёными» действует до июня будущего года.

Ранее NEWS.ru писалл, что российский футбольный клуб ЦСКА (Москва) начал переговоры о возможном переходе в стан «армейцев» защитника Бруно Фукса, выступающего за бразильский ФК «Интернасьонал» (Порту-Алегри).