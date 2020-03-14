https://static.news.ru/photo/ecec0d2a-66ab-11ea-9e40-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олег Артёмов, агент полузащитника французского футбольного клуба «Монако» Александра Головина, прокомментировал продление контракта.

Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, что Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». На сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба, — цитирует Артёмова «Чемпионат».

Агент также отметил, что никаких сложностей при подписании нового соглашения не возникло.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Головин продлил соглашение с «Монако» до июня 2024 года. Предыдущий контракт действовал до 2023 года.