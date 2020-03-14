https://static.news.ru/photo/aa44e0b6-6613-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил контракт с французским футбольным клубом «Монако».

Новое соглашение с россиянином рассчитано до июня 2024 года, сообщает пресс-служба «Монако». Предыдущий контракт действовал до 2023 года.

LâAS Monaco annonce la prolongation du contrat dâAleksandr Golovin pour une saison supplÃ©mentaire. Le milieu de terrain Russe de 23 ans est dÃ©sormais liÃ© avec les Rouge et Blanc jusquâen juin 2024 https://t.co/UjHqbRBAxv — AS Monaco (@AS_Monaco) March 14, 2020

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. За это время он провёл за клуб 65 официальных матчей, забив 7 мячей.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года, писал NEWS.ru.