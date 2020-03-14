Полузащитник сборной России Александр Головин продлил контракт с французским футбольным клубом «Монако».
Новое соглашение с россиянином рассчитано до июня 2024 года, сообщает пресс-служба «Монако». Предыдущий контракт действовал до 2023 года.
LâAS Monaco annonce la prolongation du contrat dâAleksandr Golovin pour une saison supplÃ©mentaire. Le milieu de terrain Russe de 23 ans est dÃ©sormais liÃ© avec les Rouge et Blanc jusquâen juin 2024— AS Monaco (@AS_Monaco)
https://t.co/UjHqbRBAxv March 14, 2020
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. За это время он провёл за клуб 65 официальных матчей, забив 7 мячей.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен