23-й тур чемпионата России по футболу будет посвящён врачам

https://static.news.ru/photo/3ecfcc92-aa42-11ea-b023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) приняли решение, что 23-й тур чемпионата будет посвящён благодарности врачам и медицинским работникам, сообщает пресс-служба лиги.

Сообщается, клубы лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтёров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку.

Чемпионат страны был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. В конце мая Исполком РФС с учётом изменившейся эпидемиологической обстановки решил возобновить сезон с 19 июня.

Ранее Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и кубке страны, писал NEWS.ru.