31 мая истёк срок контракта Юрия Павловича Сёмина, это был последний официальный день в статусе главного тренера «Локомотива». Пресс-служба с момента объявления о том, что контракт с легендарным наставником команды не будет продлён, сохраняла молчание, будто ничего не произошло. Теперь-то мы понимаем, что сотрудники пресс-службы копили силы к последнему дню. На протяжении всего дня (31 мая) в официальных аккаунтах социальных сетей публиковались важные эпизоды из истории «Локомотива», воспоминания о тренере нынешних и бывших игроков «железнодорожников». Всего за один день было размещено 220 постов! NEWS.ru рассказывает о «гениальной» работе клуба, которую, к сожалению (для клуба), не оценили болельщики.

Сегодня мы не прощаемся с Юрием Павловичем, а говорим ему «Спасибо!», — гласит сообщение первого поста в Instagram.

Всего в аккаунте появилось 27 публикаций. Первые из них рассказывали о трофеях, которые команда завоевала вместе с Сёминым, затем последовали рассказы от бывших футболистов. Участие в этой акции приняли голкипер Руслан Нигматуллин, нападающий Руслан Пименов и защитник Дмитрий Сенников. После них слово взяли футболисты нынешнего состава «Локомотива» — братья Миранчуки, Гжегож Крыховяк, Станислав Магкеев, Мацей Рыбус, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, — высказав слова благодарности и поделившись самыми яркими воспоминаниями, связанными с Юрием Сёминым.

Алексей Миранчук рассказал, как его Палыч позвал на матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Барселоной», где они ели немецкие сосиски, а уже на следующий день обыграли «Байер». Мацей Рыбус вспомнил, что на первой тренировке наставник представил его как Маттеуса, затем просто стал называть его «Рыба». А Станислав Магкеев поведал, как однажды Сёмин перепутал, где живут родители футболиста. Тренер думал, что они проживают в Питере, а оказалось, во Владикавказе.

На официальном сайте «Локомотива» вышли следующие материалы: «13 трофеев Юрия Сёмина» , «45 цитат Юрия Сёмина», «50 самых эмоциональных фото Сёмина». В общем, направленность везде была одинаковой.

В Twitter один из первых постов возвещал о том, что у фанатов команды есть возможность написать письмо Юрию Сёмину.

Мы уверены, что вам есть что сказать и Юрию Палычу! — гласит сообщение.

И болельщикам оказалось есть что сказать, но не Сёмину. Старательную работу пресс-службы фанаты совсем не заценили, а кого-то эта бесконечная череда постов привела в гнев. Большинство комментариев под постами сопровождаются хештегом #KickнадзеМещеряковoff, сотрудников пресс-службы клуба называют лицемерами, а некоторые пользователи настолько «вдохновились» роликами-воспоминаниями, что понадеялись увидеть видео в том числе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова, и генерального директора Василия Кикнадзе.

instagram.com/lokowomen

Но главная заруба (как это сейчас принято называть) произошла между, пожалуй, одним из главных болельщиков «Локомотива» Леваном Горозией (он же рэпер L’One) и директором по связям с общественностью Кириллом Брейдо. Известный певец отписался от официальной страницы «Локомотива» в Instagram, обозначив, что не хочет иметь ничего общего с этими людьми.

Под людьми я подразумеваю лицемерную дирекцию и пиар-отдел. Сил и эмоций читать, во что они превращают клуб, больше нет, — написал Горозия в сторис Instagram.

Так как это был день неслыханной активности «Локомотива», Кирилл Брейдо решил не оставить без внимания сообщение рэпера.

Негативные эмоции от случившегося логичны, понятны и объяснимы. Но неумение понимать и разделять, при этом позволяя себе оскорблять, поражает. Болельщикам всем тяжело, а медиакоманде, состоящей из болельщиков клуба, видимо ... (по фигу)? Или, может, всё же ещё сложнее? — разгорячился Брейдо. — 14 мая не было возможности достойно поблагодарить Палыча <...>. На сегодня подготовили около 220 (!) постов благодарности — лицемеры... <...>. Уж определиться бы, Леван, а пресс-служба ли лицемерна в оценке этой ситуации? — ответил Брейдо рэперу.

Эмоциональное высказывание директора по связям с общественностью не прошло мимо Левана.

Главный пиарщик клуба. Кипит, потому что ситуация выходит из-под контроля. А это ещё РПЛ не вернулась и Николич (новый главный тренер клуба. — NEWS.ru) с карантина не вышел. А рейтинги падают, а люди уходят. Но мы же ничтожные 3%, которые ничего не решают. Так что же ты переживаешь, — ответил Горозия.

3% — это отсылка к словам Василия Кикнадзе о том, что доходы клубов от продажи билетов и абонементов составляют примерно 3,5%.

Однако не один Леван гремел в социальных сетях 31 числа. Свою лепту в дискуссию также внёс бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается, как умеет, сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжёлое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными, — заявил Геркус в Twitter.

Скажи год назад любому болельщику «Локомотива», что легенду их клуба проводят таким образом, никто бы не поверил. Однако реальность такова, что вместо торжественных проводов, заполненных болельщиками трибун на прощальном матче Сёмин получил всего лишь 220 постов с хештегом #СпасибоПалыч.

Прощание, которое мы заслужили с легендой? Нет.