https://static.news.ru/photo/cf97c598-c2a0-11e9-83a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский ЦСКА включил в заявку на матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» 15-летнего голкипера Владислава Торопа. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше #СпартакЦСКА pic.twitter.com/DrloZp8ZUa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019

ЦСКА заявил Торопа на сезон-2019/20 под 49-м игровым номером. Тороп является самым молодым футболистом среди заявленных клубами РПЛ на текущий сезон.

«Армейцы» после пяти игр занимают 5-е место в турнирной таблице с 10 очками, «Спартак» — на 8-м (8 очков). Московское дерби на стадионе «Открытие Арена» начнётся в 20:00.

ЦСКА одержит победу над «Спартаком» в заключительном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), свидетельствуют котировки букмекеров.