Как сообщает Mansion Global, участки были проданы за $37,3 млн, $34,4 млн и $37 млн. Бизнесмен же купил поместье Трампа в 2008 году за $95 млн.

Last Lot of Former Trump Estate in Palm Beach Sells for $37.29 Million https://t.co/FAZDgW23RJ pic.twitter.com/doi1nmXTSR