https://static.news.ru/photo/461f0a5c-a323-11e9-b20d-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Рыболовлев Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из богатейших бизнесменов России Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида). От такой продажи он заработал $13 млн.

Как сообщает Mansion Global, участки были проданы за $37,3 млн, $34,4 млн и $37 млн. Бизнесмен же купил поместье Трампа в 2008 году за $95 млн.

Last Lot of Former Trump Estate in Palm Beach Sells for $37.29 Million https://t.co/FAZDgW23RJ pic.twitter.com/doi1nmXTSR — Mansion Global (@MansionGlobal) 9 июля 2019 г.

Участок изначально покупался как семейная резиденция, но вскоре жена миллиардера подала на развод и во время бракоразводного процесса на него был наложен арест, передаёт РБК. Сразу по его завершении особняк был снесён, поместье разделено, а его участки выставлены на продажу.

Как писал News.ru, журнал Forbes опубликовал список самых неожиданных вложений российских миллиардеров. В подборку из 10 пунктов вошли старейшие замки, винодельни, острова и устричные фермы. Одним из самых роскошных приобретений стала покупка островов в Ионическом море миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ранее отрезки суши принадлежали Афине Онассис — внучке известного предпринимателя Аристотеля Онассиса. Рыболовлев отдал за них $100 млн.