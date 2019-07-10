Участок изначально покупался как семейная резиденция, но вскоре жена миллиардера подала на развод и во время бракоразводного процесса на него был наложен арест, передаёт РБК. Сразу по его завершении особняк был снесён, поместье разделено, а его участки выставлены на продажу.
Как писал News.ru, журнал Forbes опубликовал список самых неожиданных вложений российских миллиардеров. В подборку из 10 пунктов вошли старейшие замки, винодельни, острова и устричные фермы. Одним из самых роскошных приобретений стала покупка островов в Ионическом море миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ранее отрезки суши принадлежали Афине Онассис — внучке известного предпринимателя Аристотеля Онассиса. Рыболовлев отдал за них $100 млн.