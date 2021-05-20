В России начался бум финансовых пирамид

https://static.news.ru/photo/373cee4e-b9fd-11eb-89a7-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В первом квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их число увеличилось почти вдвое. При этом более 45% мошенников действуют через Интернет, сообщают «Известия».

Банк России в I квартале 2021 года выявил 361 нелегальную финансовую компанию, в прошлом году подобных организаций в январе — марте насчитывалось 369. Число выявленных компаний с признаками финансовых пирамид за этот период выросло почти вдвое, с 58 до 85 компаний, число нелегальных форекс-дилеров увеличилось с 56 до 124, при этом число нелегальных кредиторов, наоборот, сократилось с 254 до 144, — сообщили в Центробанке.

Основной причиной роста финансовых махинаций эксперты считают низкие ставки по банковским депозитам. Из-за этого россияне стали чаще интересоваться инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг, при этом многие приобретают их в мошенническом интернет-банкинге.

Как сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид, фишинговых сайтов и сайтов нелегальных кредиторов принят в первом чтении и уже летом этого года может начать действовать.

Во Владимирской области ранее возбудили ряд уголовных дел в отношении 61-летнего жителя Москвы, который управлял кредитным потребительским кооперативом, работавшим по принципу финансовой пирамиды. Организация предлагала гражданам делать вклады, обещая получение высокого дохода в короткие сроки. На протяжении нескольких лет вкладчики действительно получали выплаты, что привлекало в кооператив новых людей.

В 2019 году у организации была отозвана лицензия. Деньги гражданам не вернули, они были выведены с помощью коммерческих структур и похищены. Потерпевшими признаны свыше 1,6 тысячи человек, многие из которых являются пенсионерами. Общая сумма причинённого им ущерба превышает 700 млн рублей.