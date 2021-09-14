Telegram стал рассадником мошенников

В популярном мессенджере Telegram наблюдается взрывной рост фишинговых атак с использованием банковских трендов. Об этом «Известиям» сообщили крупные кредитные организации. Чаще всего мошенники используют ложную рекламу, ссылаясь на бренд ВТБ. Известно, что противозаконные действия выросли в 15 раз с начала года.

Клиенты подвержены наибольшему риску именно в социальных сетях и мессенджерах. Эти ресурсы часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей. Некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию, — заявил старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов.

Эксперты отмечают, что если раньше отбирали деньги на личном счету пользователя, то теперь мошенники ухитряются оформлять на него кредитный продукт с последующим обналичиванием. Всё это, по их словам, происходит через фишинговые сайты, ссылки на которые дают Telegram-каналы в своих рекламных постах.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство работает над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, чтобы возвращать деньги жертвам мошенников.