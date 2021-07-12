В России появится механизм быстрого возврата средств жертвам мошенников

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил РИА Новости, что ведомство работает над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, чтобы возвращать деньги жертвам мошенников.

Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас обманутый человек идёт в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, на расследование уходит несколько месяцев, — поделился Моисеев.

Он отметил, что за это время мошенники успевают увести все деньги в офшоры или просто обналичивают. По его словам, главная цель — упростить взаимодействие между МВД, банками и ЦБ, чтобы быстро реагировать на информацию жертвы о мошенниках и «тормозить деньги, пока они далеко не ушли».

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты РФ рассказали, что размер выплаты на ребёнка в России будут рассчитывать по-новому. С января 2022 года она будет равна прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за деньгами.