Состояние российских миллиардеров в 2020 году выросло на $13,8 млрд

https://static.news.ru/photo/cc109d6c-4e9c-11eb-8d6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

За 2020 год российские миллиардеры вопреки пандемии коронавируса стали богаче на $13,8 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Для сравнения: годом ранее состояние богатейших людей в России выросло рекордными с 2015 года темпами — на $52,9 млрд.

В Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира, среди которых 22 россиянина. Самым богатым миллиардером из России является совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние за минувший год увеличилось на $1,98 млрд — до $30 млрд. Также в тройку богатейших россиян попали глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($24,8 млрд, +219 млн) и один из владельцев НЛМК Владимир Лисин ($23,9 млрд, +2,47 млрд), пишет ПРАЙМ.

На четвёртом месте находится один из владельцев «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние в 2020 году увеличилось на $3,11 млрд и составило $23,1 млрд. Владелец «МегаФона» и «Металлоинвеста» Алишер Усманов заработал за год $4,46 млрд, его состояние увеличилось до $21,1 млрд.

Самые крупные потери за год зафиксированы у совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, он при состоянии в $17,3 млрд за 12 месяцев потерял почти $5 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, какие российские миллиардеры по версии Forbes потеряли больше других за год пандемии коронавируса.