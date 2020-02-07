https://static.news.ru/photo/6ca62f22-494d-11ea-b3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

IT-компания «Эвотор» провела исследования и выяснила, где в России самые высокие и низкие цены на водку.

В среднем, в России бутылка водки объёмом 0,5 литра стоит 294 рубля. При этом дороже всего она продаётся на Чукотке и в Якутии — по 461 и 458 рублей соответственно. А дешевле всего в Удмуртии, Мордовии, Пермском крае и Вологодской области, пишут «Известия».

За год сорокаградусный напиток подорожал в среднем по России на 3,2%, при этом в Севастополе рост составил 18%. В целом на алкоголь больше всех тратятся москвичи — средний чек за спиртное составляет без малого 500 рублей, а экономят на выпивке в Челябинской области и в республике Марий Эл — там в алкомаркетах оставляют 259 и 217 рублей соответственно.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в 2020 году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Рост цен будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества и других услуг, необходимых для производства.