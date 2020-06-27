Ряд банков РФ разрешит клиентам пользоваться просроченными картами и дальше

https://static.news.ru/photo/dcc1ab76-b836-11ea-870b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые российские кредитные организации планируют дать своим клиентам возможность пользоваться картами с истёкшим сроком действия и после 1 июля. Руководство банков считает, что людям нужно дополнительное время, чтобы поменять просроченный «пластик» на новый после снятия карантинных ограничений.

Так, в Сбербанке рассказали, что ещё не все клиенты забрали новые карты взамен старых и поэтому просроченными можно пользоваться до конца июля. Росбанк предоставит держателям карт дополнительный месяц на замену после окончания срока действия карт. Клиенты Промсвязьбанка могут до 1 августа пользоваться «пластиком», действие которого истекло в марте, апреле и мае. Как отметили в кредитной организации, таких клиентов — 80 тысяч, передаёт ПРАЙМ.

Ещё на больший срок продлили действие карт в ВТБ — до 31 августа 2020 года, Московский кредитный банк — до 1 сентября, Райффайзенбанк и банк ДОМ.РФ — до начала октября.

При этом в некоторых банках с начала июля всё же перестанут обслуживать просроченный «пластик». Например, Новикомбанк аргументирует это тем, что продление срока действия старых карт повышает риски использования их в мошеннических целях. Самый крупный банк Крыма РНКБ прекратит обслуживать старые карты постепенно. Представители «Русского Стандарта» отметили, что со снятием «коронавирусных» ограничений необходимость в продлении пропала. В Газпромбанке, «Открытии» и Тинькофф Банке также не планируют продлевать сроки действия карт, при этом в «Тинькофф» клиентам, у которых этот срок подходил к концу, так же как и раньше, новые карты в удобное место будет привозить курьер.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне начали возвращать в банки валюту, которую ранее массово забирали со своих вкладов. Экономисты в разговоре с сотрудниками СМИ объяснили, с чем может быть связано указанное поведение граждан РФ.