Россияне стали реже пользоваться банкоматами, но больше снимать

https://static.news.ru/photo/873bb512-7aab-11e9-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В 2020 году на фоне коронавирусных ограничений россияне стали реже пользоваться банкоматами для снятия и внесения наличных средств. При этом сумма одной операции заметно выросла. Данные исследования банка «Русский стандарт» приводит РИА Новости.

Авторы исследования подсчитали , что в 2020 году количество операций по пополнению счёта уменьшилось на 37%, по получению наличных средств — на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Однако средние чеки одной операции увеличились. Так, средняя сумма операции по внесению наличных выросла почти на 8% и составила 9404 рубля против 8737 рублей в 2019 году. Средний чек снятия наличных вырос ещё сильнее и составил почти 15%, или 23 198 рублей. В 2019 году эта сумма составляла 20 220 рублей.

79% всех операций пришлись на пополнение счёта, 21% — на снятие наличности.

Ранее NEWS.ru писал, что юрист назвал способ возврата ошибочного денежного перевода. Спасти свои деньги при переводе по ошибке не тому получателю, в том числе бюджетной организации, можно с помощью заявления в банк.