Россияне стали реже пользоваться банкоматами, но больше снимать

В 2020 году на фоне коронавирусных ограничений россияне стали реже пользоваться банкоматами для снятия и внесения наличных средств. При этом сумма одной операции заметно выросла. Данные исследования банка «Русский стандарт» приводит РИА Новости.
Авторы исследования
Однако средние чеки одной операции увеличились. Так, средняя сумма операции по внесению наличных выросла почти на 8% и составила 9404 рубля против 8737 рублей в 2019 году. Средний чек снятия наличных вырос ещё сильнее и составил почти 15%, или 23 198 рублей. В 2019 году эта сумма составляла 20 220 рублей.
79% всех операций пришлись на пополнение счёта, 21% — на снятие наличности.
Ранее NEWS.ru писал, что юрист назвал способ возврата ошибочного денежного перевода. Спасти свои деньги при переводе по ошибке не тому получателю, в том числе бюджетной организации, можно с помощью заявления в банк.