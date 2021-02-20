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Россияне стали реже пользоваться банкоматами, но больше снимать

07:18, 21 февраля 2021
Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В 2020 году на фоне коронавирусных ограничений россияне стали реже пользоваться банкоматами для снятия и внесения наличных средств. При этом сумма одной операции заметно выросла. Данные исследования банка «Русский стандарт» приводит РИА Новости.

Авторы исследования подсчитали, что в 2020 году количество операций по пополнению счёта уменьшилось на 37%, по получению наличных средств — на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Однако средние чеки одной операции увеличились. Так, средняя сумма операции по внесению наличных выросла почти на 8% и составила 9404 рубля против 8737 рублей в 2019 году. Средний чек снятия наличных вырос ещё сильнее и составил почти 15%, или 23 198 рублей. В 2019 году эта сумма составляла 20 220 рублей.

79% всех операций пришлись на пополнение счёта, 21% — на снятие наличности.

Ранее NEWS.ru писал, что юрист назвал способ возврата ошибочного денежного перевода. Спасти свои деньги при переводе по ошибке не тому получателю, в том числе бюджетной организации, можно с помощью заявления в банк.

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